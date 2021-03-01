Друзья экс-участницы Little Big прокомментировали сообщения о её смерти

Александра Румянцева, приятельница экс-участницы группы Little Big Анны Кастельянос, прокомментировала сообщения о смерти артистки.

«Последний раз виделись, когда она была на съёмках в салоне красоты. Она всегда была такая весёлая, со здоровьем вроде бы всё хорошо было. Планов было много, всегда что-то придумывала, у неё был свой тату-салон», — заявила Румянцева в беседе с «Газетой.Ru».

Ещё один друг Кастельянос, Станислав Петров, в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что артистка была «маленьким человеком с большим сердцем».

«Я ей благодарен за доброту и эмпатию, которую она проявляла к окружающим. В последнее время Анне нездоровилось очень, ей сложно было ходить, она уставала от людей. Жаль, что её не удалось спасти», — сказал он.

Кастельянос обнаружена мёртвой в квартире в Санкт-Петербурге.