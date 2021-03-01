Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у побережья Вануату

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8 у берегов Вануату. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 88 км западу от столицы республики Порт-Вилы. Очаг залегал на глубине 10 км. Ранее сообщалось, что сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 у берегов Перу.