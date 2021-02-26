Гедиминас Таранда рассказал о своих проектах

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Создатель труппы «Имперский русский балет», режиссёр-постановщик Гедиминас Таранда рассказал о своих проектах.
Гедиминас Таранда рассказал о своих проектах
  • © РИА Новости / Валерий Левитин

«Каждый год я делаю несколько народных фольклорных фестивалей, потому что для меня очень важно, чтобы моя дочь знала, откуда корни растут. Я создаю зрелища. У меня есть международный проект — «Фестиваль стола», на который ежегодно приглашаются жители планеты, и они приезжают со своим «столом», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, балет становится «удивительно свежим дыханием», и его можно просто привозить на любую площадь и показывать людям.

«Я вижу тягу людей к балету. Для меня важно делать фестивали классической музыки, классического балета», — отметил Таранда.

Ранее артист балета Жермен Луве в беседе с газетой «Известия» рассказал о премьере «Баядерки» в парижской Opera Bastille.

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