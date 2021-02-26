В Госдуме напомнили о возможных рисках при покупке животных в зоомагазинах

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Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов напомнил о возможных рисках при покупке животных в зоомагазинах и на птичьих рынках.
В Госдуме напомнили о возможных рисках при покупке животных в зоомагазинах
  • Pixabay

«Сегодня большинство зоомагазинов и большинство птичьих рынков не имеют условий для нормального содержания животных. Это не вопрос запрета продажи, а констатация факта того, что сегодня и на птичьих рынках, и в зоомагазинах животные находятся в таких условиях, которые подпадают под статью о жестоком обращении с животными. Это безобразие», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, речь идёт о создании нормальных условий для животных, которые не должны становиться заложниками человеческой алчности.

Как считает Бурматов, животных лучше продавать, например, в специализированных питомниках, также нужен предварительный осмотр ветеринаров.

«Мы планируем это через норму, которая будет обязывать зоомагазины и рынки создавать условия для животных, которые являются нормальными для их существования. Те учреждения, которые сегодня не имеют таких условий, — нормальных отапливаемых, вентилируемых вольеров, ветеринарной службы, которая может оказать животным помощь и гарантировать, что человек не купит больное животное, — они должны будут с этого рынка уйти», — пояснил депутат.

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