В Оренбуржье ожидаются метель с сильным ветром и ледяной дождь
- РИА Новости
Об этом пишет сайт RIA56.
В ночь с 26 на 27 февраля в западных и центральных районах возможен сильный снегопад. Порывы ветра могут достигать 16—21 м/с.
Синоптики предупреждают о метели, а также о возможности снежных заносов на дорогах.
Днём 27 февраля в регионе местами возможен ледяной дождь. Также водителей предупреждают о тумане и гололёде.
Ранее синоптик Александр Колесов в беседе с Inforeactor рассказал о погоде в Санкт-Петербурге.