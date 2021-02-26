В Оренбуржье ожидаются метель с сильным ветром и ледяной дождь

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ГУ МЧС по Оренбургской области со ссылкой на ФГБУ «Приволжское УГМС» предупреждает жителей региона о неблагоприятных погодных условиях.
В Оренбуржье ожидаются метель с сильным ветром и ледяной дождь
  • РИА Новости

Об этом пишет сайт RIA56.

В ночь с 26 на 27 февраля в западных и центральных районах возможен сильный снегопад. Порывы ветра могут достигать 16—21 м/с.

Синоптики предупреждают о метели, а также о возможности снежных заносов на дорогах.

Днём 27 февраля в регионе местами возможен ледяной дождь. Также водителей предупреждают о тумане и гололёде.

Ранее синоптик Александр Колесов в беседе с Inforeactor рассказал о погоде в Санкт-Петербурге.

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