В Оренбуржье ожидаются метель с сильным ветром и ледяной дождь

ГУ МЧС по Оренбургской области со ссылкой на ФГБУ «Приволжское УГМС» предупреждает жителей региона о неблагоприятных погодных условиях.

Об этом пишет сайт RIA56.

В ночь с 26 на 27 февраля в западных и центральных районах возможен сильный снегопад. Порывы ветра могут достигать 16—21 м/с.

Синоптики предупреждают о метели, а также о возможности снежных заносов на дорогах.

Днём 27 февраля в регионе местами возможен ледяной дождь. Также водителей предупреждают о тумане и гололёде.

Ранее синоптик Александр Колесов в беседе с Inforeactor рассказал о погоде в Санкт-Петербурге.