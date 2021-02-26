Клаус Гут рассказал об опере «Саломея» в Большом театре

Короткая ссылка
Режиссёр Клаус Гут рассказал об опере «Саломея» в Большом театре.
Клаус Гут рассказал об опере «Саломея» в Большом театре
  • © РИА Новости / Наталья Селиверстова

«Для меня это идеальная опера. Во-первых, она на моём родном языке и принадлежит композитору, музыку которого я хорошо знаю, так как очень много работал над его произведениями. Думаю, Штраус — автор, который даёт лично мне очень много возможностей выразить себя», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, «Саломея» — очень интересное произведение, к которому невозможно относиться рационально.

«На мой взгляд, к этой опере возможно два подхода. Первый — психоаналитический, где акцент делается на истории воспитания, формирования личности девочки-подростка, которая растёт в патриархальной среде. И как внутри этой системы она превращается из жертвы в человека действия и, как я трактую эту оперу, в итоге освобождает себя», — сказал Гут.

Как отметил режиссёр, второй подход — это политическая перспектива, так как в «Саломее» говорится о том, как существующая система начинает разрушаться.

«И хотя в моём спектакле действие происходит тогда же, когда и в оригинале пьесы, мне кажется очевидным, что данный вопрос актуален и тогда, и сейчас», — добавил он.

Ранее генеральный директор Большого театра Владимир Урин в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о влиянии пандемии на ГАБТ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить