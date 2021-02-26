Умер актёр Вячеслав Голоднов

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Актёр Калужского областного драматического театра Вячеслав Голоднов скончался на 73-м году жизни.
Умер актёр Вячеслав Голоднов
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление театра.

«Вячеслав Николаевич Голоднов умер вчера (25 февраля. — RT) на 73-м году жизни», — отметил собеседник.

Отмечается, что Голоднов запомнился зрителю ролями в спектаклях «За двумя зайцами», «Если любишь — найди», «Шоу для настоящих леди». Он также принимал участие в фильме «Ворошиловский стрелок».

О дате и времени прощания с Голодновым не сообщается.

Ранее в возрасте 52 лет скончался актёр Виталий Альшанский.

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