Умер актёр Вячеслав Голоднов

Актёр Калужского областного драматического театра Вячеслав Голоднов скончался на 73-м году жизни.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление театра.

«Вячеслав Николаевич Голоднов умер вчера (25 февраля. — RT) на 73-м году жизни», — отметил собеседник.

Отмечается, что Голоднов запомнился зрителю ролями в спектаклях «За двумя зайцами», «Если любишь — найди», «Шоу для настоящих леди». Он также принимал участие в фильме «Ворошиловский стрелок».

О дате и времени прощания с Голодновым не сообщается.

Ранее в возрасте 52 лет скончался актёр Виталий Альшанский.