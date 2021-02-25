Сергей Безруков рассказал о новой постановке «Дядя Ваня»

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Худрук Губернского театра Сергей Безруков рассказал о новой постановке «Дядя Ваня».
Сергей Безруков рассказал о новой постановке «Дядя Ваня»
  • РИА Новости

«Я ставил про любовь: неразделённую, несчастную, безответную. Про надежду, про мимолётное увлечение, которое никогда не будет любовью. Это всё есть у Чехова, я лишь расставил акценты», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По словам Безрукова, в его интерпретации «Дядя Ваня» — исключительно история любви.

Как отметил артист, произведение стало звучать по-современному, при этом ничего не менялось в угоду своей концепции.

Ранее генеральный директор Большого театра Владимир Урин в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о влиянии пандемии на ГАБТ.

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