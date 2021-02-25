В Ханты-Мансийске побит температурный рекорд 1912 года

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Синоптики рассказали об аномальных морозах в ХМАО. В среду, 24 февраля, был побит рекорд 1912 года.
В Ханты-Мансийске побит температурный рекорд 1912 года
  • РИА Новости

Об этом сообщает Вслух.ru со ссылкой на данные Гидрометцентра Югры.

В 1912 году была зафиксирована температура –36,3 °С. В среду, 24 февраля, в Ханты-Мансийске было –39,2 °С, что на 2,9 градуса меньше абсолютно минимального значения.

В четверг, 26 февраля, в регионе преимущественно без осадков, ветер слабый. Температура ночью –30...–35 °С, при прояснениях –40...–45 °С. Днём –20...–25 °С. В западных районах –14...–19 °С, в восточных — до –31 °С.

Ранее метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с URA.RU прокомментировал зиму на европейской территории России.

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