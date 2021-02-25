В Петербурге предупредили об ожидающихся тумане и гололедице

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В Санкт-Петербурге резкое потепление привело к тому, что на тротуарах образовалась гололедица, ожидается туман.
В Петербурге предупредили об ожидающихся тумане и гололедице
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

«25 февраля в Санкт-Петербурге ожидается туман при видимости 500 м и менее», — говорится в сообщении пресс-службы петербургского управления МЧС. Водителей просят воздержаться от поездок на личном транспорте в этот день.

Днём 25 февраля в Петербурге ожидается температура +2...+4 °С, дождь и небольшой ветер.

Ранее метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с URA.RU прокомментировал зиму на европейской территории России.

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