В Мурманской области синоптики прогнозируют снежную и ветреную погоду

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В Мурманской области 25 февраля ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможны сильный ветер и гололедица.
В Мурманской области синоптики прогнозируют снежную и ветреную погоду
  • РИА Новости

Об этом сообщает Nord-News.

Температура воздуха днём -2...-7 °С, местами до -12 °С.

«Кольский полуостров будет находиться в основном под влиянием циклонической деятельности в Норвежском и Баренцевом морях. По Мурманской области ожидается временами снег, местами порывистый ветер, среднесуточная температура воздуха на востоке области около климатической нормы, на западе области — выше на 2—6 °С», — рассказали мурманские синоптики.

Ранее метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с URA.RU прокомментировал зиму на европейской территории России.

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