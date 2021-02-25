В Мурманской области синоптики прогнозируют снежную и ветреную погоду

В Мурманской области 25 февраля ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможны сильный ветер и гололедица.

Об этом сообщает Nord-News.

Температура воздуха днём -2...-7 °С, местами до -12 °С.

«Кольский полуостров будет находиться в основном под влиянием циклонической деятельности в Норвежском и Баренцевом морях. По Мурманской области ожидается временами снег, местами порывистый ветер, среднесуточная температура воздуха на востоке области около климатической нормы, на западе области — выше на 2—6 °С», — рассказали мурманские синоптики.

Ранее метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с URA.RU прокомментировал зиму на европейской территории России.