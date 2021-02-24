Спасатели предупредили о морозах до -34 °С в Удмуртии

В Удмуртии в ночь на 25 февраля ожидается понижение температуры воздуха до -34 °С.

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Жителям рекомендуется соблюдать требования пожарной безопасности в быту, не допускать перегрузки электросетей.

Автомобилистам советуют использовать машину, только если на ней стоит зимняя резина. При дальних поездках желательно запаситесь топливом и ГСМ.

Ранее метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с URA.RU прокомментировал зиму на европейской территории России.