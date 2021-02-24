В Карачаево-Черкесии объявили экстренное предупреждение из-за лавиноопасности

В Карачаево-Черкесии объявили экстренное предупреждение о лавиноопасности в горах. Оно действует с 25 до 27 февраля.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

«В частности, в результате схода лавин могут повредиться сооружения и линии электропередачи, а также автомобильные дороги, мосты и тоннели могут быть заблокированы», — сказали в ведомстве.

Туристам и жителям региона напомнили о необходимости придерживаться базовых правил поведения в местах возможного схода лавин. В частности, нужно следить за изменениями погоды, знать район своего пути.

Ранее метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с URA.RU прокомментировал зиму на европейской территории России.