В Карачаево-Черкесии объявили экстренное предупреждение из-за лавиноопасности
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Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
«В частности, в результате схода лавин могут повредиться сооружения и линии электропередачи, а также автомобильные дороги, мосты и тоннели могут быть заблокированы», — сказали в ведомстве.
Туристам и жителям региона напомнили о необходимости придерживаться базовых правил поведения в местах возможного схода лавин. В частности, нужно следить за изменениями погоды, знать район своего пути.
Ранее метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с URA.RU прокомментировал зиму на европейской территории России.