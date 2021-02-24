МЧС предупредило жителей Петербурга о сложных погодных условиях

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Специалисты МЧС предупреждают жителей Петербурга о мокром снеге и гололёде.
МЧС предупредило жителей Петербурга о сложных погодных условиях
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Там призывают жителей отказаться от длительного пребывания на улице.

«Если вам всё же пришлось выйти на улицу, то в условиях снегопада и гололедицы будьте особенно осторожны при ходьбе, чтобы не упасть и не получить повреждений!» — предупредили в МЧС.

Ранее метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с URA.RU прокомментировал зиму на европейской территории России.

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