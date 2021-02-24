В Мурманской области ожидается мороз до –18 °С и сильный ветер

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В Мурманской области 24 февраля ожидается облачная с прояснениями погода. По прогнозам, местами сильный ветер и снег.
В Мурманской области ожидается мороз до –18 °С и сильный ветер
  • РИА Новости

Об этом сообщает Nord-News.

«Температура воздуха днём –8°...–13 °С, местами до –18 °С. Прогнозируется гололедица», — сообщили синоптики.

Отмечается, что арктический антициклон, определявший холодную погоду в регионе, постепенно смещается на Центральный федеральный округ, и Кольский полуостров окажется под влиянием восточной периферии обширной циклонической депрессии, расположенной в Норвежском и Гренландском морях, а также на западе Баренцева моря.

Ранее метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с URA.RU прокомментировал зиму на европейской территории России.

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