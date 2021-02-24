В Мурманской области ожидается мороз до –18 °С и сильный ветер
- РИА Новости
Об этом сообщает Nord-News.
«Температура воздуха днём –8°...–13 °С, местами до –18 °С. Прогнозируется гололедица», — сообщили синоптики.
Отмечается, что арктический антициклон, определявший холодную погоду в регионе, постепенно смещается на Центральный федеральный округ, и Кольский полуостров окажется под влиянием восточной периферии обширной циклонической депрессии, расположенной в Норвежском и Гренландском морях, а также на западе Баренцева моря.
Ранее метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с URA.RU прокомментировал зиму на европейской территории России.