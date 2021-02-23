Шоумен, актёр Олег Гаркуша рассказал о группе «АукцЫон».

«Смотрите, как было: то ли в 1978-м, то ли в 1979-м я познакомился с Лёней Фёдоровым. Моя сестра училась в кинотехникуме вместе с Виктором Бондариком, а он тогда играл в «Фаэтоне», из которого и получился «АукцЫон» (он и сейчас там играет). Через него, короче говоря, мы и познакомились», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По словам Гаркуши, он как раз начал писать стихи и Фёдоров взял несколько из них для песен.

Что касается его визуального образа, то Гаркуша отметил, что всё получилось спонтанно.

«Я ничего ведь специально не придумывал. Есть версия о том, что кто-то сказал: «Чего он дёргается внизу, пусть на сцену идёт со своими погремушками!» Есть другая — что Фёдоров предложил мне спеть песню «Деньги — это бумага»... Я и вышел», — сообщил он.

Ранее музыкант, фронтмен группы Therr Maitz Антон Беляев в беседе с ФАН рассказал о своих творческих планах.