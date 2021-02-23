Вильфанд предупредил об аномальном холоде в ряде регионов России
- РИА Новости
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«Заволжье, Урал, Тюменская область, юг Западной Сибири окажутся очень устойчивыми и не поддадутся влиянию западного циклона. Они будут хранить верность зиме», — цитирует ТАСС Вильфанда.
Как уточнил синоптик, в этих регионах температура будет ниже нормы на 10-12 градусов.
По его словам, такая холодная погода в данных регионах сохранится до конца февраля.
Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с радио Sputnik рассказал о причине аномальных холодов в России.