Вильфанд предупредил об аномальном холоде в ряде регионов России

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Температура ниже нормы на 10-12 градусов ожидается в Заволжье, Тюменской области, на юге Западной Сибири и Урале до конца февраля, рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Вильфанд предупредил об аномальном холоде в ряде регионов России
  • РИА Новости
  • © Екатерина Чеснокова

«Заволжье, Урал, Тюменская область, юг Западной Сибири окажутся очень устойчивыми и не поддадутся влиянию западного циклона. Они будут хранить верность зиме», — цитирует ТАСС Вильфанда.

Как уточнил синоптик, в этих регионах температура будет ниже нормы на 10-12 градусов.  

По его словам, такая холодная погода в данных регионах сохранится до конца февраля. 

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с радио Sputnik рассказал о причине аномальных холодов в России.

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