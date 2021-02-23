Вильфанд предупредил об аномальном холоде в ряде регионов России

Температура ниже нормы на 10-12 градусов ожидается в Заволжье, Тюменской области, на юге Западной Сибири и Урале до конца февраля, рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Заволжье, Урал, Тюменская область, юг Западной Сибири окажутся очень устойчивыми и не поддадутся влиянию западного циклона. Они будут хранить верность зиме», — цитирует ТАСС Вильфанда.

Как уточнил синоптик, в этих регионах температура будет ниже нормы на 10-12 градусов.

По его словам, такая холодная погода в данных регионах сохранится до конца февраля.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с радио Sputnik рассказал о причине аномальных холодов в России.