Наталья Фекленко рассказала о Екатерине Градовой

Заслуженная артистка России Наталья Фекленко рассказала о своей коллеге Екатерине Градовой.

«Мы знакомы ровно полвека. Катя пришла к нам в театр через два года после того, как я пришла. Я была тронута нашей первой встречей», — заявила она в беседе с телеканалом «Звезда».

По словам Фекленко, они играли в одном спектакле — «Пена», а во время гастролей жили вместе в гостиничных номерах.

«Жизнь вне гастролей раскидывала нас по разным делам. Отношения у нас были тёплые, дружеские», — отметила актриса.

Фекленко добавила, что, когда Градова ушла из театра, они не отдалились.

Ранее актёр Олег Шкловский в беседе с ФАН поделился воспоминаниями о Градовой.