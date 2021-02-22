В Москве намерены отреставрировать 118 военных монументов

Короткая ссылка
В Москве планируют отреставрировать 118 военных монументов до 2022 года.
В Москве намерены отреставрировать 118 военных монументов
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Департамента культурного наследия.

«Все работы пройдут под контролем Мосгорнаследия», — заявил глава ведомства Алексей Емельянов.

Как отметил чиновник, всего в столице расположено более 450 монументов, посвящённых защитникам Отечества. Это и памятники, и обелиски, и стелы, и памятные знаки. С 2014 года отреставрировано 66 из них.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Москве отреставрируют Петровский фонтан у Большого театра.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить