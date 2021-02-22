В Москве намерены отреставрировать 118 военных монументов
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Департамента культурного наследия.
«Все работы пройдут под контролем Мосгорнаследия», — заявил глава ведомства Алексей Емельянов.
Как отметил чиновник, всего в столице расположено более 450 монументов, посвящённых защитникам Отечества. Это и памятники, и обелиски, и стелы, и памятные знаки. С 2014 года отреставрировано 66 из них.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Москве отреставрируют Петровский фонтан у Большого театра.