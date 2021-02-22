Юрий Кара поделился воспоминаниями об Алексее Петренко

Режиссёр Юрий Кара поделился воспоминаниями об актёре Алексее Петренко, ушедшем из жизни 22 февраля 2017 года.

«Мы работали на фильме «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным». Петренко играл Сталина, работал добросовестно, в образ вжился полностью. Человек он мудрый, замечательный, гениальный актёр», — цитирует режиссёра Nation News.

Как отметил Кара, коллеги всегда ценили профессионализм Петренко как партнёра.

По словам режиссёра, впечатления об артисте остались самые добрые и положительные.

Ранее актёр Лев Прыгунов в беседе с ФАН выразил соболезнования в связи со смертью Василия Ланового.