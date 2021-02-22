Юрий Кара поделился воспоминаниями об Алексее Петренко
- РИА Новости
«Мы работали на фильме «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным». Петренко играл Сталина, работал добросовестно, в образ вжился полностью. Человек он мудрый, замечательный, гениальный актёр», — цитирует режиссёра Nation News.
Как отметил Кара, коллеги всегда ценили профессионализм Петренко как партнёра.
По словам режиссёра, впечатления об артисте остались самые добрые и положительные.
Ранее актёр Лев Прыгунов в беседе с ФАН выразил соболезнования в связи со смертью Василия Ланового.