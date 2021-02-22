Александр Митта поделился воспоминаниями об Алексее Петренко

Режиссёр Александр Митта поделился воспоминаниями об актёре Алексее Петренко, ушедшем из жизни 22 февраля 2017 года.

«Он был прекрасен, это был просто подарок каждому, кто его знал. Он дружелюбный был очень, профессиональный. К себе относился очень критично и очень по-доброму ко всем, с кем работал. С ним работать было просто счастье», — цитирует режиссёра Nation News.

Как отметил Митта, все коллеги отзывались о Петренко с большим уважением.

Режиссёр также назвал актёра мастером своего дела.

Ранее актёр Лев Прыгунов в беседе с ФАН выразил соболезнования в связи со смертью Василия Ланового.