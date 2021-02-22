Александр Митта поделился воспоминаниями об Алексее Петренко
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«Он был прекрасен, это был просто подарок каждому, кто его знал. Он дружелюбный был очень, профессиональный. К себе относился очень критично и очень по-доброму ко всем, с кем работал. С ним работать было просто счастье», — цитирует режиссёра Nation News.
Как отметил Митта, все коллеги отзывались о Петренко с большим уважением.
Режиссёр также назвал актёра мастером своего дела.
Ранее актёр Лев Прыгунов в беседе с ФАН выразил соболезнования в связи со смертью Василия Ланового.