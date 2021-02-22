Валентина Теличкина рассказала о Екатерине Градовой

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Актриса Валентина Теличкина рассказала о своей коллеге Екатерине Градовой.
Валентина Теличкина рассказала о Екатерине Градовой
  • РИА Новости

«Как жаль, что артисты такого уровня уходят из профессии. Сколько всего она ещё не сыграла. Она отличалась непосредственностью и добродушием. Но в то же время Катя была невероятно красивой и притягательной», — заявила она в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам Теличкиной, она очень счастлива, что ей когда-то удалось поработать с Градовой.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с Nation News выразила соболезнования в связи со смертью Градовой.

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