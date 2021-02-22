Парки Москвы подготовили спектакли и экскурсии с 22 по 28 февраля

Парки Москвы подготовили спектакли, концерты, экскурсии, лекции, спортивные занятия и другие мероприятия с 22 по 28 февраля.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

В частности, музей-заповедник «Царицыно» проведёт джазовые концерты, а Таганский парк запланировал моноспектакль «Весной вернусь» по произведениям прозаика, поэтессы и переводчицы Тэффи (Надежды Лохвицкой).

В Воронцовском парке можно будет узнать о быте и традициях русского дворянства.

Ранее «Взгляд» сообщал о мероприятиях в честь Дня всех влюблённых в Москве.