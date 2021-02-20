В Самарской области синоптики предупредили о морозах до -35 °C

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В Самарской области 20 февраля ожидается малооблачная погода без осадков. 21 февраля в регионе значительно похолодает.
В Самарской области синоптики предупредили о морозах до -35 °C
  • РИА Новости

Об этом сообщает sova.info.

Температура воздуха 20 февраля составит -15...-20 °C. Скорость ветра — 3—8 м/с.

В воскресенье, 21 февраля, по прогнозам синоптиков Приволжского УГМС, днём столбик термометра покажет -17...22 °C, ночью похолодает до -35 °C.

В понедельник, 22 февраля, в Самарской области прогнозируется переменная облачность без существенных осадков. Ветер северный, 5—10 м/с. Температура не изменится.

Ранее Екатерина Пестрякова, метеоролог, климатолог, кандидат географических наук, преподаватель ЧелГУ и член Русского географического общества, в беседе с URA.RU рассказала о редкой зимней аномалии в Уральском федеральном округе.

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