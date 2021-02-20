В Заполярье ожидаются морозы до -40 °С

В Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами снег, туман, изморозь. В некоторых районах до -40 °С.

Об этом сообщает Nord-News.

«Наш регион будет находиться в поле повышенного атмосферного давления: местами пройдёт слабый снег, преобладающая температура утром -25...-30 °С, на востоке и в центральных районах -35...-40 °С, на Крайнем Севере -20...-25 °С, днём -16...-21 °С, местами -25...-30 °С», — отметили заполярные синоптики.

На дорогах гололедица.

Ранее метеоролог, климатолог, кандидат географических наук, преподаватель ЧелГУ и член Русского географического общества Екатерина Пестрякова в беседе с URA.RU рассказала о редкой зимней аномалии в Уральском федеральном округе.