В Заполярье ожидаются морозы до -40 °С

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В Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами снег, туман, изморозь. В некоторых районах до -40 °С.
В Заполярье ожидаются морозы до -40 °С
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Nord-News.    

«Наш регион будет находиться в поле повышенного атмосферного давления: местами пройдёт слабый снег, преобладающая температура утром -25...-30 °С, на востоке и в центральных районах -35...-40 °С, на Крайнем Севере -20...-25 °С, днём -16...-21 °С, местами -25...-30 °С», — отметили заполярные синоптики.

На дорогах гололедица.

Ранее метеоролог, климатолог, кандидат географических наук, преподаватель ЧелГУ и член Русского географического общества Екатерина Пестрякова в беседе с URA.RU рассказала о редкой зимней аномалии в Уральском федеральном округе.

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