В Петербурге прошла церемония вручения премии «Золотой лев»
- РИА Новости
Об этом сообщают «Невские новости».
Торжественное мероприятие состоялось в библиотеке им. Маяковского. Лауреатами стали 12 человек в десяти номинациях.
Одну из наград получила солистка Мариинского театра Татьяна Павловская.
«Для меня это очень большое поощрение за мою деятельность, за вклад, который я постаралась привнести как могла», — отметила она.
В декабре Nation News сообщало, что в Санкт-Петербурге вручили награды отличившимся горожанам.