В Петербурге прошла церемония вручения премии «Золотой лев»

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В Санкт-Петербурге 18 февраля прошла церемония вручения премии «Золотой лев». Награда присуждается за продвижение интересов города в России и за её пределами.
В Петербурге прошла церемония вручения премии «Золотой лев»
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости».

Торжественное мероприятие состоялось в библиотеке им. Маяковского. Лауреатами стали 12 человек в десяти номинациях.

Одну из наград получила солистка Мариинского театра Татьяна Павловская.

«Для меня это очень большое поощрение за мою деятельность, за вклад, который я постаралась привнести как могла», — отметила она.

В декабре Nation News сообщало, что в Санкт-Петербурге вручили награды отличившимся горожанам.

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