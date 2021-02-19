В Петербурге прошла церемония вручения премии «Золотой лев»

В Санкт-Петербурге 18 февраля прошла церемония вручения премии «Золотой лев». Награда присуждается за продвижение интересов города в России и за её пределами.

Об этом сообщают «Невские новости».

Торжественное мероприятие состоялось в библиотеке им. Маяковского. Лауреатами стали 12 человек в десяти номинациях.

Одну из наград получила солистка Мариинского театра Татьяна Павловская.

«Для меня это очень большое поощрение за мою деятельность, за вклад, который я постаралась привнести как могла», — отметила она.

В декабре Nation News сообщало, что в Санкт-Петербурге вручили награды отличившимся горожанам.