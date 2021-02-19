Эксперт оценил идею создания цифрового кодекса в России

Заместитель технического директора по информационной безопасности «Сател» Юрий Миронов оценил идею создания цифрового кодекса в России.

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» он заявил, что с каждым годом растёт количество персональных данных россиян, попадающих к владельцам различных площадок и платформ.

«К примеру, информация о банковских счетах граждан может сегодня без труда попасть к мошенникам, данные о состоянии здоровья и хронических заболеваниях — к навязчивым операторам платных клиник и производителей фармпрепаратов, информация о пенсионных накоплениях — к недобросовестным сотрудникам из частных НПФ», — сказал Миронов.

Как считает эксперт, своевременное внедрение цифрового кодекса позволит оперативно решить такие вопросы и не допустить глобальных утечек личной информации.

По словам Миронова, в ЕС уже действует аналог подобного кодекса, причём он распространяется и на европейских граждан, и на туристов.

Ранее учёный-криминалист доктор юридических наук Виталий Вехов в беседе со «Взглядом» рассказал, какие данные считаются персональными.