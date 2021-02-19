На востоке Крыма за ночь выпала месячная норма осадков

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Около месячной нормы осадков выпало на востоке Крыма в ночь на 19 февраля.
На востоке Крыма за ночь выпала месячная норма осадков
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

Об этом «Крыминформу» сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

«Больше всего снега у нас выпало в восточных районах Крыма. В Керчи — 27 мм, на берегу Керченского пролива — 30 мм за 12 часов. Это почти месячная норма осадков», — сообщила Любецкая.

В остальных районах Крыма снега выпало гораздо меньше, в частности, в Симферополе — 9 мм осадков, на Ай-Петри — 2 мм, на Ангарском перевале — 9 мм.

Как ранее сообщало агентство URA.RU, в Челябинской области ожидаются сильный снег и ветер, который может привести к пурге и снежным заносам.

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