На востоке Крыма за ночь выпала месячная норма осадков

Около месячной нормы осадков выпало на востоке Крыма в ночь на 19 февраля.

Об этом «Крыминформу» сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

«Больше всего снега у нас выпало в восточных районах Крыма. В Керчи — 27 мм, на берегу Керченского пролива — 30 мм за 12 часов. Это почти месячная норма осадков», — сообщила Любецкая.

В остальных районах Крыма снега выпало гораздо меньше, в частности, в Симферополе — 9 мм осадков, на Ай-Петри — 2 мм, на Ангарском перевале — 9 мм.

Как ранее сообщало агентство URA.RU, в Челябинской области ожидаются сильный снег и ветер, который может привести к пурге и снежным заносам.