В Тверской области синоптики предупредили о потеплении

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После аномальных холодов жителей Тверской области ждёт резкое потепление, сообщает Гидрометцентр России.
В Тверской области синоптики предупредили о потеплении
  • Reuters

Как передаёт tverigrad.ru, с понедельника, 22 февраля, морозы начнут постепенно ослабевать, а к 25 февраля в регионе установится нулевая температура.

Синоптики обещают снег с дождём. Ночью — около –10 °С.

Такие перепады влекут за собой гололедицу.

По данным Гидрометцентра, 19 февраля температура воздуха в Тверской области днём будет составлять –12 °С, ночью — до –23 °С.

Как ранее сообщало агентство URA.RU, в Челябинской области ожидаются сильный снег и ветер, что может привести к пурге и снежным заносам.

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