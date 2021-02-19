В Тверской области синоптики предупредили о потеплении

После аномальных холодов жителей Тверской области ждёт резкое потепление, сообщает Гидрометцентр России.

Как передаёт tverigrad.ru, с понедельника, 22 февраля, морозы начнут постепенно ослабевать, а к 25 февраля в регионе установится нулевая температура.

Синоптики обещают снег с дождём. Ночью — около –10 °С.

Такие перепады влекут за собой гололедицу.

По данным Гидрометцентра, 19 февраля температура воздуха в Тверской области днём будет составлять –12 °С, ночью — до –23 °С.

Как ранее сообщало агентство URA.RU, в Челябинской области ожидаются сильный снег и ветер, что может привести к пурге и снежным заносам.