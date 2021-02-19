В Пермском крае установились сильнейшие за 10 лет морозы

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В Пермском крае 20—21 февраля температура воздуха в ночные часы будет в диапазоне от -30 до - 40 °С.
В Пермском крае установились сильнейшие за 10 лет морозы
  • РИА Новости

Об этом сообщает properm.ru.   

Синоптики отмечают, что таких сильных морозов в феврале не было уже десять лет.

В субботу, 20 февраля, ночью по краю температура -28…-23 °С, на севере до -33 °С, на северо-востоке до -40 °С. Днём -20…-15 °С.

Ночью в Перми -27…-25 °С, днём до -15 °С.

В воскресенье, 21 февраля, по краю ночью похолодает до -32…-26 °С, на севере до -37 °С, днём -24…-19 °С.

В Перми ночью -30…-28 °С, днём -18…-16 °С.

Как ранее сообщало агентство URA.RU, в Челябинской области ожидается сильный снег и ветер, который может привести к пурге и снежным заносам.

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