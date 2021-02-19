Синоптики прогнозируют потепление в Петербурге

На погоду в Санкт-Петербурге 19 февраля будет влиять тёплый атмосферный фронт. В городе потеплеет и пойдёт небольшой снег.

Об этом сообщает kp.ru.

«Сегодня, 19 февраля, на синоптическую ситуацию в Северной столице окажет влияние тёплый атмосферный фронт. Медленно приближаясь с запада, он закроет небо плотными облаками и местами вызовет небольшой снег», — рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура в городе ожидается –9...–11 °С, по Ленинградской области — –8... –13 °С.

Ветер юго-восточный 3—8 м/с.

Как ранее сообщало агентство URA.RU, в Челябинской области ожидается сильный снег и ветер, который может привести к пурге и снежным заносам.