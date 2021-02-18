В Театре имени Пушкина рассказали о спектакле «Между делом»
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Об этом сообщает телеканал «360».
Документальную драму поставил Евгений Гришковец. По сюжету, известный писатель узнаёт о художнице-самоучке из небольшого городка.
«Здесь мы имеем дело не просто с социальной драматургией, а с большой литературой», — заявил художественный руководитель театра Евгений Писарев.
Спектакль можно увидеть до 20 февраля, а также весной.
Ранее народная артистка РСФСР Светлана Немоляева в беседе с ФАН рассказала о премьере спектакля «Как важно быть серьёзным» на сцене Московского театра имени Владимира Маяковского.