Харатьян назвал смерть Мягкова всенародной утратой

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Актёр Дмитрий Харатьян выразил соболезнования в связи со смертью своего коллеги Андрея Мягкова.
Харатьян назвал смерть Мягкова всенародной утратой
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«Ушёл из жизни человек, которого каждый считает родным, близким родственником. Герои, которых он создал на экране, стали частью нашей жизни, нашей культуры. Это такая утрата, которую можно назвать всенародной», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, Мягков был народным артистом не только по званию, но и по любви, которую выражали ему люди.

В свою очередь, актриса Екатерина Васильева назвала Мягкова «редкой личностью среди артистов-мужчин».

«Настоящий мужчина. Это проявлялось во всём. Он был человек интеллигентный, образованный, умный. Я его всегда очень уважала», — цитирует Васильеву радио «Комсомольская правда».

Народный артист России Андрей Мягков скончался на 83-м году жизни.

Он снялся в таких фильмах, как «Братья Карамазовы», «Дни Турбиных», «Ирония судьбы, или С лёгким паром», «Служебный роман», «Гараж», «Жестокий романс», «Послесловие», и других.

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