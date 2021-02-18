Харатьян назвал смерть Мягкова всенародной утратой

Актёр Дмитрий Харатьян выразил соболезнования в связи со смертью своего коллеги Андрея Мягкова.

«Ушёл из жизни человек, которого каждый считает родным, близким родственником. Герои, которых он создал на экране, стали частью нашей жизни, нашей культуры. Это такая утрата, которую можно назвать всенародной», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, Мягков был народным артистом не только по званию, но и по любви, которую выражали ему люди.

В свою очередь, актриса Екатерина Васильева назвала Мягкова «редкой личностью среди артистов-мужчин».

«Настоящий мужчина. Это проявлялось во всём. Он был человек интеллигентный, образованный, умный. Я его всегда очень уважала», — цитирует Васильеву радио «Комсомольская правда».

Народный артист России Андрей Мягков скончался на 83-м году жизни.

Он снялся в таких фильмах, как «Братья Карамазовы», «Дни Турбиных», «Ирония судьбы, или С лёгким паром», «Служебный роман», «Гараж», «Жестокий романс», «Послесловие», и других.