Меньшов поделился воспоминаниями о Мягкове

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Режиссёр Владимир Меньшов поделился воспоминаниями об актёре Андрее Мягкове, с которым учился на одном курсе в Школе-студии МХАТ.
Меньшов поделился воспоминаниями о Мягкове
  • © РИА Новости / Владимир Вяткин

«На втором курсе делали отрывки — его очень полюбили наши педагоги и давали ему серьёзные, сильные отрывки, где он великолепно играл, — и стало понятно, что мы имеем незаурядного артиста рядом с собой», — рассказал он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, Мягков много снимался в кино и до картины «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», которая принесла ему известность.

«Но, на мой взгляд, ещё больше он прозвучал в следующем фильме. Ему больше подходили роли возрастные, роли характерные. Это следующая картина «Служебный роман», где он великолепен», — отметил Меньшов.

Со своей стороны, режиссёр Карен Шахназаров в беседе с ФАН высказал мнение, что советские актёры воспитывались на очень хорошей драматургии.

«Прекрасная режиссура была. Воспитывает прежде всего театр. Где театры — там есть актёрская школа. К плеяде замечательных актёров, воспитанных этой школой, и принадлежал Андрей Мягков. К сожалению, целая эпоха уходит», — сказал он.

Народный артист России Андрей Мягков скончался на 83-м году жизни.

Он снялся в таких фильмах, как «Братья Карамазовы», «Дни Турбиных», «Ирония судьбы, или С лёгким паром», «Служебный роман», «Гараж», «Жестокий романс», «Послесловие», и других.

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