В Москве во время раскопок нашли фрагменты старинных церковных колоколов

В Москве археологи обнаружили фрагменты церковных колоколов конца XVIII — начала XIX века.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Реликвии были найдены при прокладке инженерных коммуникаций недалеко от церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове. На осколках сохранились надписи, что поможет специалистам восстановить их историю.

«Не исключено, что фрагменты попали в землю при сносе колокольни церкви Рождества Пресвятой Богородицы в 1928 году. Колокола могли просто с неё сбросить», — рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Археологи изучат артефакты, затем отреставрируют их и передадут в музейный фонд столицы.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что при выполнении строительных работ на территории Московского зоопарка в 2020 году нашли более 150 археологических артефактов.