Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной Андрея Мягкова

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной актёра Андрея Мягкова.
Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной Андрея Мягкова
  • РИА Новости

Об этом пишет kp.ru.

«Ушёл из жизни выдающий русский актёр, снискавший любовь миллионов зрителей. В театре и кинематографе он создал богатейшую коллекцию ярких, запоминающихся работ», — отметил губернатор.

Беглов напомнил, что Мягков родился и вырос в Ленинграде, ребёнком пережил блокаду, студенческие годы он также провёл в родном городе.

Слова соболезнования также высказал председатель законодательного собрания города Вячеслав Макаров.

Народный артист России Андрей Мягков скончался на 83-м году жизни.

Ранее в беседе с телеканалом «360» своими воспоминаниями об ушедшем актёре поделилась актриса Наталья Белохвостикова.

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