Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной Андрея Мягкова
- РИА Новости
Об этом пишет kp.ru.
«Ушёл из жизни выдающий русский актёр, снискавший любовь миллионов зрителей. В театре и кинематографе он создал богатейшую коллекцию ярких, запоминающихся работ», — отметил губернатор.
Беглов напомнил, что Мягков родился и вырос в Ленинграде, ребёнком пережил блокаду, студенческие годы он также провёл в родном городе.
Слова соболезнования также высказал председатель законодательного собрания города Вячеслав Макаров.
Народный артист России Андрей Мягков скончался на 83-м году жизни.
Ранее в беседе с телеканалом «360» своими воспоминаниями об ушедшем актёре поделилась актриса Наталья Белохвостикова.