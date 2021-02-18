Метеоролог рассказала о скачках атмосферного давления в столичном регионе

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Атмосферное давление в предстоящие выходные будет колебаться из-за резкого повышения температуры, которое принесёт циклон, и последующего похолодания, заявила метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.
Метеоролог рассказала о скачках атмосферного давления в столичном регионе
  • РИА Новости

Об этом она рассказала в беседе с телеканалом «360».

«Произойдут резкие перепады атмосферного давления и температуры, потому что погоду сейчас определяет антициклон, потом вмешается циклон, который принесёт нам повышение температуры 21-го числа. И потом, к 23-му числу, вновь восстановится влияние антициклона с очень высоким атмосферным давлением. При небольшой облачности морозы будут крепнуть, поэтому, действительно, и колебание температуры, и колебание атмосферного давления будут напрягать жителей столичного региона ближайшие пять дней», — объяснила Позднякова.

Как ранее сообщало URA.RU, в ХМАО к концу недели ожидается метель с порывами ветра до 18 м/с и похолодание до -41 °С.

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