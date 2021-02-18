Инна Чурикова выразила соболезнования в связи со смертью Андрея Мягкова

Актриса Инна Чурикова выразила соболезнования в связи со смертью своего коллеги Андрея Мягкова, с которым она снималась в фильме «Мать».

«Это невозможно, что уходят такие талантливые люди. Мы с ним встречались в раннюю пору нашей жизни. Потом я видела его в фильмах… Ну что можно сказать, когда теряешь такого человека? Это большая утрата для всех, очень жалко», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

Со своей стороны, глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов в беседе с сайтом «Москва 24» назвал Мягкова замечательным актёром.

«Он очень серьёзно и глубоко подходил даже к неважным, казалось бы, мелочам, которые существуют в работе над ролью. Нет, для него не было мелочей. Он всегда стопроцентно выкладывался и знал, что в результате делает», — сказал Герасимов.

Он не исключил, что на доме артиста может появиться памятная табличка.

Народный артист России Андрей Мягков скончался на 83-м году жизни.

Он снялся в таких фильмах, как «Братья Карамазовы», «Дни Турбиных», «Ирония судьбы, или С лёгким паром», «Служебный роман», «Гараж», «Жестокий романс», «Послесловие», и других.