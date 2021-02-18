Бортко назвал Мягкова выдающимся актёром

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, режиссёр Владимир Бортко прокомментировал сообщение о смерти актёра Андрея Мягкова.

«Мы глубоко скорбим. Андрей Мягков был совершенно нерядовой человек. Он был выдающийся актёр. Слава богу, что он снялся в большом количестве фильмов. Эти фильмы остались для всех нас», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, люди будут смотреть эти ленты и через много лет.

Со своей стороны, актриса Анна Фроловцева в беседе с ФАН назвала Мягкова целой эпохой.

«У меня было два совместных фильма с Андреем Васильевичем. Это «Утренний обход» Аиды Ивановны Манасаровой и «Жестокий романс» Эльдара Александровича Рязанова», — сказала она.

По её словам, Мягков был потрясающим партнёром.

Народный артист России Андрей Мягков скончался на 83-м году жизни.

Он снялся в таких фильмах, как «Братья Карамазовы», «Дни Турбиных», «Ирония судьбы, или С лёгким паром», «Служебный роман», «Гараж», «Жестокий романс», «Послесловие» и других.