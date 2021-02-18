Жителей Челябинской области предупредили о пурге и снежных заносах

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В челябинском Гидрометцентре сообщили, что в области ожидается сильный снег и ветер, который может привести к пурге и снежным заносам
Жителей Челябинской области предупредили о пурге и снежных заносах
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«Днём 18 февраля в южных районах Челябинской области ожидается сильный снег, местами метели и снежные заносы. Ветер северо-восточный, 6—11 м/с, порывы до 18 м/с», — говорится в сообщении.

По данным сайта «Гисметео», снегопады в регионе продлятся до 24 февраля.

Дневные температуры составят -18...-16 °С, ночные будут колебаться от -25 до -21 °С. Каждый день будет идти снег, но уже не такой обильный.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, скандинавский антициклон принесёт в Петербург похолодание.

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