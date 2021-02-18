Катерина Шпица в интервью Антону Красовскому прокомментировала ситуацию с Харви Вайнштейном

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На канале «Антонимы» вышло интервью журналиста Антона Красовского с актрисой Катериной Шпицей.
Катерина Шпица в интервью Антону Красовскому прокомментировала ситуацию с Харви Вайнштейном
  • © Антонимы / youtube

Они обсудили ситуацию вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна, движения #MeToo и тему харассмента в кино.

«Если взять статистический срез, то наверняка там, среди этих женщин, были те, к кому он грязно, непорядочно приставал, а были те, кому эти приставания были выгодны. И они осознанно пошли на эту сделку: «Да, почему бы и нет, я потерплю эти приставания. Может быть, ограничимся какими-то не жёсткими видами секса — и это будет нужное, пускай и не очень приятное, знакомство. Чисто физиологически. Оно мне потом пригодится», — заявила Шпица.

Актриса предположила, что такие мысли у женщин могли быть, но потом, когда прошло время и они исчерпали свой творческий лимит, то стали никому не нужны.

«Может быть, решили присоединиться, может быть, хайпануть и словить волну травли — и получить воздаяние моральное», — добавила она.

Кроме того, Красовский и Шпица поговорили о новом сериале «Топи» и в целом о российском кинематографе.

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