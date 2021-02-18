Хотиненко назвал смерть Мягкова большой потерей

Режиссёр Владимир Хотиненко назвал смерть актёра Андрея Мягкова большой потерей.

«Понимаете, с Мягковым что-то чуткое было связано — с его ролями, с ним самим… В этом мире он как-то очень был нужен, но, видимо, понадобился на том свете», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, это печально.

В свою очередь, народный артист России актёр Николай Буров в беседе с «Петербургским дневником» назвал Мягкова прекрасным артистом, имевшим такой набор актёрских красок, который не найти ни у кого другого.

«Он участвовал во многих культовых фильмах — хотя я не люблю слово «культовый», но куда денешься от правды. И «Ирония судьбы», и «Служебный роман»… Это был совершенно замечательный актёр», — сказал Буров.

Народный артист России Андрей Мягков скончался на 83-м году жизни.

Он снялся в таких фильмах, как «Братья Карамазовы», «Дни Турбиных», «Ирония судьбы, или С лёгким паром», «Служебный роман», «Гараж», «Жестокий романс», «Послесловие» и других.