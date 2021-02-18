Светлана Немоляева выразила соболезнования семье Андрея Мягкова

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Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева выразила соболезнования семье Андрея Мягкова.
Светлана Немоляева выразила соболезнования семье Андрея Мягкова
  • © РИА Новости / Владимир Вяткин

«Для меня это утрата прежде всего актёра большого. С большой буквы. Не только театральный актёр мхатовский, а он актёр замечательный и кино. Он отлично сыграл не только в фильмах, связанных и не только с Рязановым, но и его замечательная игра в «Братьях Карамазовых» не осталась незамеченной», — рассказала Немоляева в беседе с телеканалом «360».

Немоляева поблагодарила судьбу за то, что снималась вместе с ним.

«Мягков был бесконечно радостным, оптимистичным и доброжелательным. Кроме самых светлых воспоминаний, я даже ничего сказать не могу, поэтому я очень сочувствую его родным. Он прошёл очень интересный творческий путь и многое сделал в искусстве», — подытожила актриса.

Народный артист России Андрей Мягков скончался на 83-м году жизни.

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