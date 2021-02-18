Наталья Белохвостикова назвала смерть Андрея Мягкова огромным горем

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Актриса Наталья Белохвостикова назвала Андрея Мягкова великим артистом, а его смерть — огромным горем.
Наталья Белохвостикова назвала смерть Андрея Мягкова огромным горем
  • © Мосфильм, 1975

В беседе с телеканалом «360» Белохвостикова рассказала, что встретилась с Мягковым на съёмочной площадке фильма «Надежда».

«Это был Мягков. Это был Михаил Ножкин. Это были совершенно особенные актёры. Особенно Андрей, потому что та палитра ролей, которая была им сыграна, — это было что-то невероятное. Но для меня ещё тогда это было потрясение, потому что это был такой ранимый, чуткий, тёплый, отзывчивый и добрый (человек. — RT)», — описала свои ощущения актриса.

По мнению Белохвостиковой, страна потеряла великого актёра, о котором совершенно бессовестно не говорили последние годы.

«И это очень страшно. А для меня это просто горе огромное, потому что это часть моей судьбы, моей жизни, моего сердца. Это был первый человек, которому я сказала, что у меня родилась дочка», — поделилась актриса.

Народный артист России Андрей Мягков скончался на 83-м году жизни.

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