Елизавета Боярская поделилась воспоминаниями об Андрее Мягкове

Актриса Елизавета Боярская отметила невероятный профессионализм и доброту ушедшего из жизни актёра Андрея Мягкова.

«Я запомню его не только как изумительного партнёра, как человека, у которого я училась, которым я любовалась, но и то, с какой нежностью, трепетом он ко мне отнёсся, понимая, что я делаю первые шаги в профессии. В общем, как-то сильно меня опекал, для меня это было очень ценно и важно», — поделилась воспоминаниями Боярская в беседе с «Москвой 24».

Она отметила, что в её памяти навсегда останутся его картины и роли в театрах и фильмах, которые с большим удовольствием смотрят в том числе и её дети.

Народный артист России Андрей Мягков скончался на 83-м году жизни.