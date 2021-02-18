Мария Аронова рассказала об отзывчивости Андрея Мягкова

Актриса Мария Аронова рассказала, что Андрей Мягков был очень добрым человеком и откликался на всякую просьбу.

Об этом Мария Аронова рассказала в беседе с телеканалом «360».

«Не было ни одного человека, на просьбу которого Мягков не обратил внимания. Он был настолько добрым, настолько отзывчивым человеком. Он всем помогал, он за всеми очень пристально наблюдал. Он мог дать денег кому-то, он мог помочь вещами, как мне рассказывали, он мог ходить по каким-то кабинетам. Он был потрясающим человеком со своей мудростью, мягкостью. Мне было очень хорошо рядом с ним», — поделилась Аронова.

Она отметила, что об альтруизме Мягкова ей рассказала актриса Нелли Селезнёва, которая работала с актёром в театре.

Народный артист России Андрей Мягков скончался на 83-м году жизни.