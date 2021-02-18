Панкратов-Чёрный поделился воспоминаниями об Андрее Мягкове

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Актёр Александр Панкратов-Чёрный, снявшийся с Андреем Мягковым в фильме «Жестокий романс» Эльдара Рязанова, поделился воспоминаниями о народном артисте.
Панкратов-Чёрный поделился воспоминаниями об Андрее Мягкове
  • © Мосфильм, 1977

«Это прекрасный артист, любимчик кинозрителей. И те зрители, с которыми я беседовал, говорили, что всегда за него переживали, сочувствовали. Он обладал каким-то располагающим обаянием. Зрители всегда были на его стороне. Какая-то трогательность была в его характере, в актёрской игре. Из него шла внутренняя искренность», — рассказал Панкратов-Чёрный в беседе с «Невскими новостями».

Народный артист России Андрей Мягков скончался на 83-м году жизни.

Ранее в беседе с телеканалом «360» актриса Валентина Талызина высказалась об Андрее Мягкове как о «настоящем артисте».

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