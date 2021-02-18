Чиндяйкин назвал тяжёлым известие о смерти Андрея Мягкова

Советский и российский актёр театра и кино Николай Чиндяйкин назвал тяжёлым известие о смерти его коллеги по МХТ им. Чехова Андрея Мягкова.

«Это очень тяжело, и для нашего театра особенно тяжело», — сказал Чиндяйкин в комментарии телеканалу «Звезда».

По словам артиста, он испытывал искреннюю зрительскую любовь к Мягкову.

«Я как зритель, как все советские люди, жил под обаянием этого человека, его взглядов, его интонации... Это действительно была искренняя зрительская любовь, его ждали в каждой роли, за каждую роль благодарили и никогда не обманывались», — отметил Чиндяйкин.

Ранее актриса Валентина Талызина в беседе с телеканалом «360» высказалась об Андрее Мягкове как о «настоящем артисте».