Чиндяйкин назвал тяжёлым известие о смерти Андрея Мягкова

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Советский и российский актёр театра и кино Николай Чиндяйкин назвал тяжёлым известие о смерти его коллеги по МХТ им. Чехова Андрея Мягкова.
Чиндяйкин назвал тяжёлым известие о смерти Андрея Мягкова
  • © kino-teatr.ru

«Это очень тяжело, и для нашего театра особенно тяжело», — сказал Чиндяйкин в комментарии телеканалу «Звезда».

По словам артиста, он испытывал искреннюю зрительскую любовь к Мягкову.

«Я как зритель, как все советские люди, жил под обаянием этого человека, его взглядов, его интонации... Это действительно была искренняя зрительская любовь, его ждали в каждой роли, за каждую роль благодарили и никогда не обманывались», — отметил Чиндяйкин.

Ранее актриса Валентина Талызина в беседе с телеканалом «360» высказалась об Андрее Мягкове как о «настоящем артисте».

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