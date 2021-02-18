Синоптики прогнозируют в Татарстане морозы до -36 ˚С

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В четверг, 18 февраля, в Татарстане прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков.
Синоптики прогнозируют в Татарстане морозы до -36 ˚С
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на сайт Гидрометцентра РТ.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, слабый.

Утром ожидается -29...-24 °С, при прояснениях температура может опуститься до -36...-31 °С. Днём в Татарстане прогнозируется от -21 до -16 °С.

В Казани днём ожидается от -19 до -17 °С.

На дорогах гололедица.

Как ранее сообщало URA.RU, в ХМАО к концу недели ожидается метель с порывами ветра до 18 м/с и похолодание до -41 °С.

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