Синоптики прогнозируют в Татарстане морозы до -36 ˚С
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на сайт Гидрометцентра РТ.
Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, слабый.
Утром ожидается -29...-24 °С, при прояснениях температура может опуститься до -36...-31 °С. Днём в Татарстане прогнозируется от -21 до -16 °С.
В Казани днём ожидается от -19 до -17 °С.
На дорогах гололедица.
Как ранее сообщало URA.RU, в ХМАО к концу недели ожидается метель с порывами ветра до 18 м/с и похолодание до -41 °С.