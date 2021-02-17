В Татарстане объявили штормовое предупреждение

В Татарстане из-за аномальных холодов объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

По данным синоптиков, среднесуточные температуры воздуха будут ниже нормы и составят до -37 °С в большинстве районов.

ГУ МЧС России по региону обратилось к жителям республики с просьбой не оставлять без присмотра включённые электроприборы и не доверять детям следить за растопленной печкой.

Автомобилистам рекомендовано воздержаться от выезда за пределы населённых пунктов.

Аномальные морозы могут сохраниться в Татарстане до 25 февраля.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в беседе с Inforeactor рассказал о погоде в Санкт-Петербурге.