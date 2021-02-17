В Татарстане объявили штормовое предупреждение

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В Татарстане из-за аномальных холодов объявлено штормовое предупреждение.
В Татарстане объявили штормовое предупреждение
  • РИА Новости

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

По данным синоптиков, среднесуточные температуры воздуха будут ниже нормы и составят до -37 °С в большинстве районов.

ГУ МЧС России по региону обратилось к жителям республики с просьбой не оставлять без присмотра включённые электроприборы и не доверять детям следить за растопленной печкой.

Автомобилистам рекомендовано воздержаться от выезда за пределы населённых пунктов.

Аномальные морозы могут сохраниться в Татарстане до 25 февраля.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в беседе с Inforeactor рассказал о погоде в Санкт-Петербурге.

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