В Татарстане объявили штормовое предупреждение
- РИА Новости
Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
По данным синоптиков, среднесуточные температуры воздуха будут ниже нормы и составят до -37 °С в большинстве районов.
ГУ МЧС России по региону обратилось к жителям республики с просьбой не оставлять без присмотра включённые электроприборы и не доверять детям следить за растопленной печкой.
Автомобилистам рекомендовано воздержаться от выезда за пределы населённых пунктов.
Аномальные морозы могут сохраниться в Татарстане до 25 февраля.
Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в беседе с Inforeactor рассказал о погоде в Санкт-Петербурге.